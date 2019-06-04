Спецпредставитель генсека ООН по Ливии заявил, что доволен итогами встречи с Лавровым

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель генсека ООН по Ливии Гасан Саламе удовлетворен результатами встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, состоявшейся во вторник, и намерен доложить о ней генсеку организации. Об этом он заявил ТАСС сам Саламе.

По его словам, в ходе встречи он поделился с Лавровым информацией о положении дел на местах, а также призвал Россию как постоянного члена Совета Безопасности ООН помочь восстановить единство Совбеза ООН по вопросу мирного урегулирования ливийского кризиса. "Я очень доволен моим визитом в Москву. Думаю, что господин Лавров очень хорошо осведомлен о нынешней ситуации в Ливии и развитии событий "на земле" как в военном, так и в политическом плане. И он так же, как и я, обеспокоен, как может развиваться конфликт в ближайшие несколько недель, если международное сообщество не займет решительную позицию с тем, чтобы положить конец конфликту", - подчеркнул Саламе.

Он добавил, что проинформирует об итогах встречи с главой МИД РФ генсека ООН Антониу Гутерриша.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА).

4 апреля ее командующий фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на столицу, а глава ПНС Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Позднее базирующиеся в столице вооруженные формирования объявили о начале кампании "Вулкан гнева" для противостояния штурмующим силам ЛНА.