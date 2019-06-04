В Дании состоятся парламентские выборы

СТОКГОЛЬМ, 5 июня. /ТАСС/. Выборы в Фолькетинг (однопалатный парламент Дании) пройдут в среду в национальный праздник - День конституции - в скандинавском королевстве. После необычно долгой для страны 29-дневной предвыборной кампании датчане должны будут решить, останется у власти союз правоцентристских партий, или же ему на смену придет коалиция во главе с социал-демократами.

Всего за 179 мандатов будут бороться 900 кандидатов от 13 партий. Опросы общественного мнения показывают, что все шансы получить большинство имеет левоцентристский блок, а нынешний глава правительства Дании и председатель Либеральной партии (Венстре) Ларс Лёкке Расмуссен уступит премьерское кресло лидеру Социал-демократической партии (Радикальная Венстре) Метте Фредериксен.

Участки для голосования открываются в 9:00 по местному времени (10:00 мск), прием голосов завершится в 20:00 (21:00 мск).

Обещание увеличить социальные расходы

Постоянное стремление правительств королевства последних десятилетий к сокращению дефицита в социальных расходах привело к тому, что теперь датчанам приходится платить из собственного кармана за некогда бесплатные блага. И это вдобавок к тому, что в среднем датчане ежемесячно отдают в государственную казну в виде налогов 36% своего дохода. На этом фоне социал-демократы получили серьезную поддержку в обществе благодаря обещаниям увеличить государственные расходы на общественные нужды, заставив бизнес отчислять больше средств в виде налогов на финансирование социальных услуг. Они также намереваются отменить ряд недавних пенсионных реформ, чтобы позволить людям с трудовым стажем от 40 лет уходить на пенсию раньше положенного срока.

Фредериксен заявила, что на протяжении ближайших пяти лет будет наращивать социальные расходы на 0,8% в год, что к 2025 году составит 37 млрд датских крон ($5,66 млрд). Правда, в своих действиях она ограничена законом страны, который не допускает превышения дефицита бюджета более чем на 0,5% ВВП, что существенно строже аналогичных правил ЕС, устанавливающих потолок в 3%.

Кроме того, Фредериксен занимает довольно жесткую позицию в миграционном вопросе. Это привлекает на сторону социал-демократов и избирателей антимигрантской и национал-консервативной Датской народной партии (ДНП).

Выступая на теледебатах, действующий премьер Расмуссен назвал "торговлей мечтами" программные заявления Фредериксен. Сам он считает, что приемлемый уровень социального обеспечения может быть достигнут за счет инноваций и допуска большего числа частных игроков на рынок медицинских услуг и помощи престарелым. Его партия хотела бы уменьшить налоги для бизнеса и привлечь квалифицированную рабочую силу из-за рубежа. В связи с этим она представила ряд инициатив, направленных на улучшение условий для датского бизнеса и промышленности.

Уменьшение электората Датской народной партии

Согласно прогнозам, поддерживающая правящую коалицию ДНП лишится половины избирателей. В том числе за счет ухода ее сторонников к более радикальным партиям. И это при том, что на прошлых выборах в 2015 году ДНП получила 21,1% голосов, став второй после социал-демократов.

Результаты недавних выборов в Европарламент оказались для датских национал-консерваторов по-настоящему плачевными: после подсчета голосов выяснилось, что из имевшихся четырех мандатов они потеряли три.

После выборов 2015 года правопопулистская ДНП поддерживала буржуазное правительство и благодаря этому оказывала существенное влияние на национальную политику. За прошедшие четыре года она также сблизилась с самой крупной оппозиционной партией, Социал-демократической, и в ряде случаев голосовала вместе с ней против предложений кабинета министров.

В настоящее время за ДНП готовы голосовать лишь 11-12% избирателей, показывают результаты последних опросов. Часть сторонников ДНП ушла к партиям с еще более радикальной повесткой - "Жесткому курсу" и "Новым правым". Обе они имеют шанс пройти в парламент.

Новые партии?

В Дании существует двухпроцентный барьер для избрания в парламент. Партии "Жесткий курс" и "Новые правые", выступающие за более жесткую в сравнении с ДНП миграционную политику, имеют шанс набрать более 2%. Христианские демократы отсутствовали в парламенте с 2005, но теперь впервые за несколько лет число их сторонников было выше порога для прохождения в парламент.

Особенно среди новых партий выделяется "Жесткий курс" - партия основана в 2017 году адвокатом Расмусом Палуданом, известным многочисленными антиисламскими видео на YouTube. Он публично сжигал Коран, называя это данью свободе слова. Его партия требует запрета ислама и депортации из Дании всех "незападных лиц, которым предоставлено убежище".

В 2018 году Палудан организовал 53 антиисламские манифестации в различных частях страны, продолжив эту линию и в нынешнем году. В середине апреля в ходе беспорядков после демонстрации "Жесткого курса" в Копенгагене было задержано 23 человека. По данным полиции, на Палудана напали его противники, началась драка, в ходе которой в стражей порядка полетели камни. Затем в нескольких частях города вспыхнули волнения.

Путь к выборам для "Жесткого курса" был открыт после того, как в соответствии с требованиями партия собрала более 20 тыс. подписей в свою поддержку. Долгое время эта задача казалась невыполнимой: в начале апреля ее поддерживали всего около 5,5 тыс. человек. Однако именно после весенних беспорядков начался серьезный приток сторонников партии - несколько недель подряд ряды "Жесткого курса" пополнялись со скоростью тысяча человек в день.

Сложности в формировании правительства

Как предсказывают эксперты, в случае победы левоцентристского блока процесс формирования правительства будет сложным, так как у партий альянса разные взгляды на миграционную политику. Если датские социал-демократы сегодня выступают за ограничение миграции, что очень близко линии буржуазного правительства и поддерживающей его ДНП, то большинство других партий в красном блоке не согласны с этим.

Во время избирательной компании премьер Расмуссен предлагал Фредериксен сотрудничество при формировании правительства с социал-демократами, но она не поддержала эту идею.

В 2015 году социал-демократы получили 26,3% голосов и 47 мест в парламенте. Сегодня социологи пророчат им 27,2% и 49 мандатов. Показатели Либеральной партии - 19,5% и 34 мандата в 2015 году против 18,2% и 33 кресел сегодня.

Распределение голосов для партий красного блока на настоящий момент выглядит следующим образом: Радикальная Венстре - 8,2% и 15 мест (соответственно 4,6% и 8 в 2015 году), Социалистическая народная партия - 8,3% и 15 мест (4,2% и 7), Единый список - "Красно-зеленый" альянс - 8,7% и 16 мест (7,8% и 14), "Альтернатива" - партия "зеленых" - 3,1% и 5 мест (4,8% и 9). Поддержка синего блока такова: ДНП - 10,7% и 19 мест (21,1% и 37), Либеральный альянс - 3,2% и 6 мест (7,5% и 13), Консервативная народная партия - 5,2% и 9 мест, (3,4% и 6).