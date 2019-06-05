Омбудсмен ДНР раскритиковала законопроект Киева о конфискации имущества у жителей Донбасса

ДОНЕЦК, 5 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека Донецкой народной республики Дарья Морозова раскритиковала украинский законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса, получивших российские паспорта.

"Я хочу напомнить украинским парламентариям, что Конституция Украины гарантирует право каждого владеть, использовать и распоряжаться своей собственностью. Никто не может быть противоправно лишен права собственности, право частной собственности является нерушимым", - цитирует ее Донецкое агентство новостей.

Омбудсмен подчеркнула, что направленный в Раду законопроект противоречит ряду требований украинского и международного права, а также нормам и ценностям демократического государства. "Подобные заявления никогда не будут способствовать конструктивному диалогу и мирному урегулированию конфликта на территории Донбасса", - добавила Морозова.

Депутат Олег Мусий во вторник внес в Верховную раду законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса, которые получили гражданство России.