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Президент Болгарии заявил, что София продолжит сотрудничество с Москвой в военной сфере

Румен Радев отметил, что выделяемые правительством средства недостаточны для того, чтобы профинансировать полное перевооружение болгарский армии

СОФИЯ, 5 июня /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Болгария будет продолжать взаимовыгодное сотрудничество с Россией в области вооружений в целях обеспечения обороноспособности страны. Об этом в интервью ТАСС накануне визита в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил президент Болгарии Румен Радев.

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"Выделяемые правительством средства недостаточны для того, чтобы профинансировать полное перевооружение болгарский армии, а это значит лишь одно - взаимовыгодное сотрудничество с Россией для поддержания боевой готовности имеющегося в наличии вооружения. Даже после закупок новой техники по уже реализуемым проектам понадобится время для ее освоения. Авиация не станет исключением", - сказал президент Болгарии.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития".

Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС выступает информационным партнером, официальным фотохост-агентством и оператором зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
БолгарияРоссияРадев, Румен
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