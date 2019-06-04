Генпрокуратура Бразилии поддержала перевод Лулы да Силвы под домашний арест

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 июня. /ТАСС/. Мера пресечения для бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, отбывающего тюремный срок за совершение коррупционных преступлений, может быть заменена домашним арестом. Соответствующий документ направлен во вторник Генеральной прокуратурой страны в Верховный суд, сообщил телеканал "Глобу".

По мнению контрольно-надзорного ведомства, сократив срок экс-главе государства, суд должен был также решить вопрос о форме отбывания наказания, в том числе приняв во внимание хорошее поведение политика, передает "Глобу". В этой связи, полагают прокуроры, Верховный суд мог бы самостоятельно принять решение на этот счет либо вернуть дело в первую инстанцию.

Лула да Силва, возглавлявший исполнительную власть страны в 2003-2010 годах, стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса. В апреле этого года Верховный суд сократил срок тюремного заключения бывшему главе государства с почти 13 лет до 8 лет и 10 месяцев. С учетом уже проведенного в заключении срока, а также в соответствии с бразильским кодексом исполнения уголовных наказаний уже в сентябре этого года бывший лидер может быть освобожден из-под стражи. Сам экс-глава государства категорически отвергает все предъявленные ему обвинения и считает преследование политически мотивированным.