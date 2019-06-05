Госдеп: США и Россия наметили новые переговоры по вопросам контроля над вооружениями

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Россия намерены провести встречи, на которых будут обсуждаться вопросы контроля над вооружениями. Об этом заявила во вторник заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон в интервью сетевому изданию Defence One.

Отвечая на вопрос о том, почему она не обсуждала с российскими и китайскими коллегами проблемы стратегической стабильности, в том числе продление действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог" в Сингапуре, где она присутствовала, Томпсон отметила, что уровень для этого не был подходящим.

"Я встречалась с коллегами из России и Китая ранее", - сказала она. "У нас есть отдельный форум для двусторонних дискуссий, и я рассчитываю на их проведение на более высоком уровне. Нам предстоят некоторые переговоры", - добавила Томпсон. Она не упомянула конкретных дат или сроков.

В апреле директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко заявил журналистам, что никаких планов относительно возобновления консультаций по стратегической стабильности между заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым и Томпсон пока нет, поскольку американская сторона к этому не готова. Последняя встреча Рябкова и Томпсон состоялась в Пекине в конце января этого года, непосредственно перед приостановкой участия Вашингтона в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В мае после встреч госсекретаря США Майкла Помпео с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Сочи глава американской дипломатии заявил, что стороны в ближайшие несколько недель проведут новые контакты по вопросам контроля над вооружениями и стратегической безопасности. В конце прошлой недели официальный представитель Госдепартамента сообщил корреспонденту ТАСС, что в настоящий момент объявлений о каких-либо запланированных встречах по этой тематике нет.