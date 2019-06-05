Мадуро заявил, что население Венесуэлы хочет обновить состав парламента

КАРАКАС, 5 июня. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник заявил, что население Боливарианской Республики желает провести парламентские выборы, чтобы обновить состав Национальной ассамблеи (однопалатного парламента, контролируемого оппозицией).
"Мы готовы провести парламентские выборы. Страна хочет обновления Национальной ассамблеи", - сказал Мадуро на заседании Совета обороны Венесуэлы. Его выступление транслировалось в Twitter.
Венесуэльский лидер также призвал своих сторонников и народ Боливарианской Республики "укреплять политическую стабильность в стране".
"Американский империализм каждый день стремится нанести ущерб Венесуэле извне и изнутри", - подчеркнул он.
Парламент Венесуэлы находится под контролем политических противников исполнительной власти, однако в последние годы он был фактически исключен из процесса принятия решений. Состав законодательного органа был избран в декабре 2015 года, следующее голосование должно пройти в 2020 году.