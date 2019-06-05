Мадуро заявил, что население Венесуэлы хочет обновить состав парламента

КАРАКАС, 5 июня. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник заявил, что население Боливарианской Республики желает провести парламентские выборы, чтобы обновить состав Национальной ассамблеи (однопалатного парламента, контролируемого оппозицией).

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"Мы готовы провести парламентские выборы. Страна хочет обновления Национальной ассамблеи", - сказал Мадуро на заседании Совета обороны Венесуэлы. Его выступление транслировалось в Twitter.

Венесуэльский лидер также призвал своих сторонников и народ Боливарианской Республики "укреплять политическую стабильность в стране".

"Американский империализм каждый день стремится нанести ущерб Венесуэле извне и изнутри", - подчеркнул он.

Парламент Венесуэлы находится под контролем политических противников исполнительной власти, однако в последние годы он был фактически исключен из процесса принятия решений. Состав законодательного органа был избран в декабре 2015 года, следующее голосование должно пройти в 2020 году.