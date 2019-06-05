Суд разрешил властям США не публиковать беседы бывшего помощника Трампа с экс-послом РФ

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Федеральный суд округа Колумбия постановил, что власти США не обязаны обнародовать стенограммы состоявшихся в 2016 году разговоров бывшего помощника по национальной безопасности президента США Майкла Флинна с Сергеем Кисляком, который в то время был послом РФ в США. Об этом свидетельствуют судебные документы, с которыми ознакомился во вторник корреспондент ТАСС.

"После рассмотрения ответа со стороны правительства на эти распоряжения принято решение, что правительство не обязано предоставлять какие-либо дополнительные материалы или информацию в публичный реестр", - говорится в документе.

Как сообщала ранее газета The Washington Post, Минюст США, несмотря на предыдущее решение судьи, отказался обнародовать документы. В ведомстве заявили, что не полагались на указанные записи для установления вины Флинна, которого обвиняют в сокрытии фактов от ФБР, или для рекомендаций по вынесению ему приговора.

При этом Министерство юстиции отказалось и от публикации закрытой части доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, которая касается Флинна. В начале мая окружной судья США Эммет Салливан в Вашингтоне распорядился, чтобы ведомство обнародовало различные материалы, связанные с делом Флинна (которое является частью расследования о якобы имевших место связях администрации Дональда Трампа с Россией), включая стенограммы любых аудиозаписей разговоров Флинна, в том числе его беседы с российскими официальными лицами.

В феврале 2017 года помощник президента по национальной безопасности Флинн был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Кисляком, занимавшим в то время пост посла РФ в США. Обвинения Флинну были предъявлены 1 декабря 2017 года. По утверждению Мюллера, Флинн скрыл от ФБР тот факт, что, не имея соответствующих полномочий, обсуждал с российским послом ситуацию, возникшую после введения санкций в отношении РФ, ставших реакцией Вашингтона на инкриминируемое России вмешательство в президентские выборы в 2016 году. Согласно обвинительному заключению, Флинн солгал о содержании своей беседы с Кисляком.