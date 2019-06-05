В США заявили, что у ФБР есть база данных для распознавания лиц

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США обладает базой данных, используемой для распознавания лиц, в которой содержится более 600 млн фотографий. Об этом говорится в обнародованном во вторник докладе главного контрольно-ревизионного органа Конгресса США - Управления по подотчетности правительства.

"Отдел ФБР, занимающийся распознаванием лиц, в настоящий момент обладает базой данных с возможностью поиска, содержащей 641 миллион фотографий, в том числе данные по 21 штату", - говорится в документе. Организация подчеркивает при этом, что речь идет именно об отдельных фотографиях, а не о количестве людей, которые на них запечатлены. Данные приводятся по состоянию на апрель 2019 года.

База состоит как из фотографий, взятых из архивов самого бюро, в том числе снимков, сделанных правоохранительными органами при задержании подозреваемых, так и предоставленных властями штатов и федеральным правительством, например, снимки с водительских удостоверений.

Управление отмечает, что еще в 2016 году поднимало вопрос о необходимости улучшить ситуацию с защитой личных данных граждан и предоставило в связи с этим целый ряд рекомендаций для ФБР, большинство из которых не были выполнены. "Мы пришли к выводу, что ФБР полностью не придерживается соблюдения законов о защите личных данных и не предприняло достаточно усилий для того, чтобы обеспечить точность распознавания лиц", - подчеркивают авторы доклада.