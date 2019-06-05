В парламент Японии внесли документ с осуждением депутата за слова о военном захвате Курил

ТОКИО, 5 июня. /ТАСС/. Правящие и оппозиционные партии Японии совместно внесли в среду в нижнюю палату парламента проект резолюции с осуждением депутата Ходаки Маруямы, который некоторое время назад предложил обсудить вопрос о военном захвате южной части Курил. Документ требует от него добровольно решить вопрос об отставке и отказе от мандата, сообщает информационное агентство Kyodo .

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Предполагается, что проект резолюции будет утвержден в четверг на пленарном заседании нижней палаты.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в среду в ходе выступления в парламенте выразил "предельное сожаление" по поводу высказываний депутата Маруямы. По словам главы правительства, они глубоко ранят чувства бывших японских жителей южнокурильских островов.

"Высказывания депутата Маруямы, - подчеркнул премьер, - не имеют ничего общего с курсом правительства на дипломатическое решение проблем, существующих в отношениях с Россией".

Проект резолюции такого рода вносится на рассмотрение парламента страны впервые. Этот документ не имеет обязывающей силы, и решение о своей отставке должен принять сам депутат.

История скандала

Ходаки Маруяма пока категорически отказывается сдать мандат. Он заявляет, что не призывал начинать войну ради захвата островов, а просто предложил гипотетически обсудить этот вопрос. Такое высказывание, считает депутат, не нарушает конституцию Японии, в которой провозглашается отказ от войны как средства разрешения международных споров.

В середине мая Маруяма сопровождал группу бывших жителей южной части Курил в их поездке на остров Кунашир в рамках безвизовых обменов. 11 мая за ужином он публично призвал членов делегации высказаться о целесообразности военного захвата этих территорий. Глава группы от лица присутствовавших ответил, что не хотел бы использовать в данном случае слово "война".

Однако депутат не останавливался и продолжал заводить разговор о том, что острова можно силой отвоевать у России, хотя глава делегации на все реплики такого рода отвечал, что "война не нужна". Во время разговора, как сообщается, Маруяма находился в состоянии алкогольного опьянения.

Москва и Токио много десятилетий продолжают переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.