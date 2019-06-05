Белоруссия намерена подписать с РФ протокол с поправками в соглашение о ВТС до 2020 года

МИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Правительство Белоруссии одобрило проект протокола о внесении изменений и дополнений в межправительственное соглашение с Россией о реализации военно-технического сотрудничества до 2020 года и поручило Государственному военно-промышленному комитету республики подписать документ. Об этом говорится в постановлении Совета министров Белоруссии, опубликованном в среду на национальном правовом интернет-портале.

"Одобрить проект протокола о внесении изменений и дополнений в оглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о реализации Программы военно-технического сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией до 2020 года от 25 декабря 2013 года", - отмечается в документе.

Правительство уполномочило Госкомвоенпром провести переговоры по проекту протокола и подписать его при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

В середине мая председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко сообщил, что Белоруссия и Россия планируют в июне подписать документ о внесении изменений в межправительственное соглашение, которым утверждается межгосударственная программа ВТС до 2020 года. По его словам, будут уточнены направления работы, объемы поставок, организации, которые участвуют в реализации конкретных проектов. Головченко предположил, что документ может быть подписан на форуме "Армия-2019" в РФ.