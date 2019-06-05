Трамп не исключил военной операции США против Ирана

ЛОНДОН, 5 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключает военной операции против Ирана, однако предпочел бы путь переговоров. С такими словами глава американской администрации, который находится с государственным визитом в Великобритании, выступил в интервью телеканалу ITV . Оно было показано в среду.

"Всегда есть такая вероятность. Хочу ли я этого? Нет. Но всегда есть такая вероятность", - ответил он на вопрос ведущего о том, считает ли президент, что ему придется применить военную силу против Ирана.

"Иран - это то место, которое было чрезвычайно враждебным, когда я впервые пришел к власти. Он участвовал в 14 военных операциях, включая Йемен, Сирию и другие. Он поддерживал терроризм во многих местах. Он был террористической страной номер один в мире, и, возможно, остается ей сейчас. Он спонсировал терроризм", - сказал Трамп.

Заключенный при Бараке Обаме в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе Трамп назвал "ужасной сделкой, потому что она была краткосрочной". "Он заплатил $150 млрд, $1,8 млрд наличными", - заявил Трамп. Он заверил, что после того, как США вышли из ядерной сделки, Иран "стал другой страной".

При этом Трамп сказал, что допускает переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани. "Да, конечно, я предпочел бы переговоры", - ответил он на вопрос ведущего о том, готов ли он к переговорам с иранским коллегой. "Он [Хасан Роухани] сказал недавно, что не хочет возводить стену с Соединенными Штатами", - отметил Трамп. Он добавил, что единственная возможность добиться этого - гарантировать, чтобы у Ирана не появилось ядерное оружие.

О ядерной сделке

8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД.

Остальные участники ядерной сделки - Великобритания, Германия, Китай, Россия и Франция - заявили, что продолжат выполнять свои обязательства.