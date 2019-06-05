Комитет НАТО одобрил установку радара дальнего обзора в Черногории

БЕЛГРАД, 5 июня. /ТАСС/. Комитет по инвестициям Североатлантического альянса одобрил запрос Черногории на установку 3D-радара дальнего обнаружения на территории страны. Об этом сообщило во вторник вечером Министерство обороны Черногории.

"Нашей стране одобрили выделение радара дальнего обнаружения для слежения за воздушным пространством. Радар дадут Черногории бесплатно для пользования на неопределенное время. В следующие два года будет проведена модернизация, обучение кадров и установка радара", - говорится в заявлении пресс-службы оборонного ведомства.

Минобороны Черногории подчеркивает, что установка радара является "самым дешевым решением для слежения за воздушным пространством, которое укрепит суверенитет и безопасность воздушного сообщения". Ранее издание Pobjeda сообщало, что стоимость получаемого радара оценивается в €20 млн, а его доставка и установка в 4 млн.

3D-радары обеспечивают радиолокационное покрытие в трех измерениях - дальность, направление и высота.

Черногория официально стала 29-м членом НАТО 5 июня 2017 года. Скупщина (парламент) республики 28 апреля проголосовала за вступление страны в Североатлантический альянс. Поскольку оппозиция бойкотировала заседание, все 46 присутствовавших высказались в поддержку вступления в НАТО. Референдум по этому вопросу в стране не проводился.

С июня 2018 года авиация НАТО, представленная самолетами ВВС Греции и Италии, начала патрулирование воздушного пространства Черногории.