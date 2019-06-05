В Дании начались парламентские выборы

СТОКГОЛЬМ, 5 июня. /ТАСС/. Избирательные участки на 69-х выборах в Фолькетинг (однопалатный парламент Дании) открылись в среду в королевстве в национальный праздник - День конституции. За 179 мандатов будут бороться 900 кандидатов от 13 партий.

Четыре места в законодательном органе страны зарезервированы за представителями двух автономий - Гренландии и Фарерских островов. Они пользуются правом широкого самоуправления в составе королевства.

Участки для голосования закроются в 20:00 местного времени (21:00 мск). Тогда же станут известны результаты экзитполов. Как показывают опросы, 10-12% электората определятся с предпочтениями в сам день выборов.

Далеко не все из находящихся за рубежом датчан смогут проголосовать: жители страны теряют это право, если добровольно уезжают из королевства. Но, если их за границу направляет работодатель или они там учатся, право голоса сохраняется. Шансы на изменение системы пока невелики: для это потребуется конституционная поправка, а вопрос об избирательном праве в общественных дебатах пока не поднимается.

Самый последний опрос социологического центра Voxmeter свидетельствует о том, что 74 мандата после голосования достанутся правоцентристскому синему блоку, 101 - красному левоцентристскому. Первый состоит из Социал-демократической, Социал-либеральной и Социалистической народной партий, а также партий "Единый список - "Красно-зеленый" альянс" и "Альтернатива". Вторая - из Либеральной партии (Венстре), Датской народной и Консервативной народной партий, а также Либерального альянса. Таким образом, синий блок потеряет 16 мандатов по сравнению с парламентскими выборами 2015 года, а красный блок покажет лучший результат за последние 50 лет.

Согласно прогнозам, больше всего голосов на выборах этого года потеряет поддерживающая правящую коалицию национал-консервативная Датская народная партия (ДНП), которой пророчат лишь 9,1%. Она лишится половины избирателей, в том числе за счет ухода ее сторонников к более радикальным силам. На прошлых выборах в 2015 году ДНП получила 21,1% голосов, став второй после социал-демократов.