Трамп считает, что у него нет достойных конкурентов среди демократов

ЛОНДОН, 5 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не видит среди политиков Демократической партии людей, которые были бы достаточно талантливы, чтобы составить ему конкуренцию на президентских выборах 2020 года.

С такими словами глава американской администрации, который находится с государственным визитом в Великобритании, выступил в интервью телеканалу ITV, которое было показано в среду.

"Я не вижу там никого, [кто мог бы заставить меня переживать], - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, если ли у него серьезные конкуренты среди демократов. - Скажу так, Уинстона Черчилля в этой компании точно нет. Не хочу развивать эту мысль, потому что многих это может расстроить и неприятно удивить. Не вижу среди них никого, кто мог бы рассчитывать на победу".

Трамп подчеркнул, что в настоящий момент у него на руках много козырей, которые позволят ему заручиться поддержкой американских избирателей на предстоящих выборах.