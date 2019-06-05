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Владимир Путин и Си Цзиньпин проводят встречу в Москве. Онлайн

Председатель КНР прибыл в Россию с официальным визитом 5 июня

ТАСС/Ruptly

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят переговоры в Москве в рамках государственного визита китайского лидера в Россию.

Стороны рассмотрят политическое и экономическое сотрудничество, в том числе инициативу "Один пояс и один путь", а также затронут вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

Ожидается, что основной темой для обсуждения станет торговая война между Пекином и Вашингтоном.

После официальной программы визита Си Цзиньпин отправится в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПЭМФ).

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Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи ЦзиньпинВизит Си Цзиньпина в Россию
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