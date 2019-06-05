Зеленский встретился с советником Трампа на приеме в посольстве США в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся в Брюсселе с двухдневным официальным визитом, был приглашен во вторник на ужин в посольство США с участием советника президента США Джареда Кушнера, министра энергетики Рика Перри. Об этом сообщил в среду в Twitter постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондлэнд.

"Вчера вечером я имел честь провести в посольстве ужин, на котором присутствовали ряд европейских лидеров и несколько высокопоставленных чиновников из Вашингтона, для укрепления приоритетного партнерства Евросоюза и США", - написал он.

По словам дипломата, в мероприятии также приняли участие верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, президент Польши Анджей Дуда, премьер Грузии Мамука Бактадзе.

В рамках своего первого официального зарубежного визита в Брюсселе Зеленский уже встретился с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В среду у него запланирована встреча с Дональдом Туском.

Советник президента США Джаред Кушнер прибыл в Брюссель по приглашению главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и провел с ним во вторник консультации по торговым отношениям США и ЕС, включая угрозу новых торговых войн.