Зеленский пообещал провести референдум о членстве в НАТО, "когда украинцы будут готовы"

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал вынести вопрос о членстве страны в НАТО на референдум, когда украинцы будут к этому готовы.

"Мы должны рассказать каждому украинцу, что такое НАТО, что это не так страшно. Когда украинцы будут все готовы, мы обязательно этот вопрос поднимем на референдум и Украина обязательно будет в НАТО", - сказал он в интервью телеканалу "1+1", находясь в Брюсселе с официальным визитом.

Зеленский подчеркнул, что членство в НАТО и ЕС является стратегическим курсом Украины, который закреплен в конституции страны. "Это наш выбор и наш курс. Я всегда говорил, что у нас курс в Европу, это закреплено в конституции Украины. А курс в НАТО - это прежде всего безопасность Украины и уровень нашей армии", - добавил он.