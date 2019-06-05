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Зеленский пообещал провести референдум о членстве в НАТО, "когда украинцы будут готовы"

Президент подчеркнул, что членство в НАТО и ЕС является стратегическим курсом Украины, который закреплен в конституции

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал вынести вопрос о членстве страны в НАТО на референдум, когда украинцы будут к этому готовы.

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"Мы должны рассказать каждому украинцу, что такое НАТО, что это не так страшно. Когда украинцы будут все готовы, мы обязательно этот вопрос поднимем на референдум и Украина обязательно будет в НАТО", - сказал он в интервью телеканалу "1+1", находясь в Брюсселе с официальным визитом.

Зеленский подчеркнул, что членство в НАТО и ЕС является стратегическим курсом Украины, который закреплен в конституции страны. "Это наш выбор и наш курс. Я всегда говорил, что у нас курс в Европу, это закреплено в конституции Украины. А курс в НАТО - это прежде всего безопасность Украины и уровень нашей армии", - добавил он.

Теги
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