Зеленский предлагает украинским бизнесменам инвестировать в Донбасс

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский предлагает украинскому крупному бизнесу инвестировать в инфраструктуру Донбасса. В интервью телеканалу "1+1", которое он дал в Брюсселе, Зеленский сообщил, что уже встречался с рядом представителей большого бизнеса, в частности с Виктором Пинчуком.

"Я по очереди встречаюсь со всеми представителями большого бизнеса, - сказал Зеленский. - Их не так много, видите ли. Пинчук приезжал, и его приезд был связан с Леонидом Кучмой, потому что я очень просил Леонида Даниловича, чтобы он был главой контактной группы от Украины. Сегодня, кстати, как раз будет первая встреча после большого перерыва. Я держу кулаки, чтобы все действительно прошло хорошо".

По словам президента, отдельная встреча с представителями большого бизнеса будет еще в июне. "И мы будем говорить о развитии Донбасса, - пояснил он. - У нас есть план, мы хотим предложить бизнесу инвестировать именно в Донбасс, инвестировать в инфраструктуру Донбасса, потому что мы уверены, что Донбасс точно вернется".

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладало русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. Согласно данным ООН, в результате вооруженного конфликта погибли уже более 10 тыс. человек. Свыше 20 тыс. - получили ранения. Одновременно была введена полная блокада региона. Прерваны все экономические связи. Прекращены социальные выплаты жителям неподконтрольных территорий. На линии соприкосновения введена пограничная система пропуска.