Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Спецборт председателя КНР Си Цзиньпина приземлился в среду в аэропорту Внуково-2, передает корреспондент ТАСС.

У трапа выстроился почетный караул военнослужащих всех родов ВС РФ. Си Цзиньпина встречают министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, посол РФ в КНР Андрей Денисов и посол Китая в России Ли Хуэй.

В среду пройдут переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР. Сразу после переговоров в Кремле лидеры посетят официальную церемонию передачи Московскому зоопарку правительством Китая двух больших панд. Вечером Путин и Си Цзиньпин посетят торжественный концерт в Большом театре по случаю 70-летия установления дипломатических отношений двух стран.

6-7 июня программа Си Цзиньпина продолжится в Санкт-Петербурге, где он станет главным гостем Петербургского международного экономического форума.