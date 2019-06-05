Лукашенко на встрече с Кучмой положительно воспринял его возвращение в контактную группу

МИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко положительно воспринял возвращение Леонида Кучмы в качестве представителя Украины в контактной группе (КГ) по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Я должен сказать, что это оценка не только моя, а большой части наших белорусов. Они с удовлетворением (не только политики) восприняли ваш приезд в Беларусь. И не только как представителя в этой Трехсторонней контактной группе", - подчеркнул Лукашенко на встрече с Кучмой в Минске, слова которого приводит агентство БелТА. Лукашенко отметил: "Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему".

Со своей стороны Кучма назвал такое мнение белорусского лидера положительным сигналом.

Президент Белоруссии на встрече особо отметил развитие двустороннего сотрудничества с Украиной. "Вы же все-таки президент Украины (бывших не бывает), хочу вам сказать, что в прошлом году товарооборот - основа отношений - только официально зарегистрированный составил $5,5 млрд", - сказал он.