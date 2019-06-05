Зеленский назвал бунтом нежелание Рады рассматривать внесенные им законопроекты

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назвал бунтом поведение большинства депутатов украинского парламента, которые еще не приняли ни одного из поданных им законопроектов.

"Мы за эти две недели подали в Верховную раду десять законопроектов, ничего не было принято. Ну что мы можем говорить про парламент? Это бунт большинства в парламенте, который не хочет работать", - сказал он в интервью телеканалу "1+1", находясь в Брюсселе с официальным визитом.

Президент добавил, что решение Конституционного суда Украины об отмене наказания за незаконное обогащение чиновников является нарушением. "Мы предложили другой закон, они не голосуют за этот закон", - отметил глава государства.

Украинский парламент на внеочередном заседании, созванном по инициативе Зеленского, отказался рассматривать внесенные им два законопроекта об изменениях в избирательной системе. Во вторник Верховная рада не смогла включить в повестку дня предложенный президентом законопроект об импичменте главы государства.

20 мая состоялась инаугурация Владимира Зеленского, где он анонсировал роспуск парламента. На следующий день он подписал соответствующий указ о досрочном прекращении работы Верховной рады и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля.