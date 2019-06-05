Зеленский рассказал, что предлагал Климкину остаться главой МИД Украины

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский предлагал министру иностранных дел Павлу Климкину продолжить деятельность во главе внешнеполитического ведомства, но тот отказался. Об этом сам Зеленский рассказал в эфире телеканала "1+1" из Брюсселя.

Отвечая на вопрос, как он относится к нынешним министрам, Зеленский назвал Павла Климкина профессиональным дипломатом. "Я предлагал ему остаться в команде, у нас очень сложная международная ситуация. Но он решил пойти в политику", - сказал президент.

Климкин, занимавший свой пост с июня 2014 года, подал заявление об отставке сразу после избрания Зеленского. В дальнейшем министр заявил, что намерен как самовыдвиженец принять участие в выборах в Раду 21 июля. На прошлой неделе проект постановления президента Украины об освобождении главы МИД от должности был зарегистрирован в парламенте, а сам Климкин призвал депутатов проголосовать за его отставку.

Он заявил, что "новый глава государства имеет право сформировать собственную команду и выстроить собственную внешнеполитическую стратегию, донести ее обществу и реализовать вместе с командой". При этом он написал в Facebook, что внешнюю политику оставлять не планирует, "как и политику в целом".

Климкин, который пока остается главой МИД, не сопровождал Зеленского в ходе его первого зарубежного виза в Брюссель 4-5 июня.