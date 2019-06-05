Додон высказался за активизацию отношений Молдавии с СНГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон отметил важность активизации отношений республики с СНГ.

"С сожалением констатировал недостаточное взаимодействие Республики Молдова и Межпарламентской ассамблеи СНГ ввиду нежелания руководства Парламента РМ предыдущего созыва участвовать в деятельности органов СНГ. Выразил надежду на урегулирование этой проблемы в случае формирования парламентского большинства и нового правительства Молдовы с участием представителей Партии социалистов, которая поддерживает курс президента на восстановление полноценного партнерства со странами СНГ", - написал Додон в среду в "Фейсбуке" после встречи с генеральным секретарем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрием Кобицким в Санкт-Петербурге.

Лидер Молдавии прибыл в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где у него запланировано выступление. На полях ПМЭФ у Додона также запланировано много встреч с представителями государственных корпораций и регионов РФ.

ПМЭФ-2019 проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.