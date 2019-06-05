{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ПМЭФ-2019

Пашинян в рамках Петербургского форума проведет встречу с Путиным

Премьер-министр Армении также выступит с речью на ПМЭФ

ЕРЕВАН, 5 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян с 6 по 7 июня с рабочим визитом будет находится в Санкт-Петербурге, где примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Как в среду сообщает пресс-служба главы армянского кабмина, запланирована встреча Пашиняна с российским лидером Владимиром Путиным.

"Премьер Пашинян примет участие в ПМЭФ, где и выступит с речью. В рамках форума запланирована встреча Пашиняна с президентом РФ Владимиром Путиным. Намечаются также встречи премьера Армении с лидерами стран, главами правительств и международных организаций", - сообщили в пресс-службе правительства республики.

Премьер-министр также проведет встречу с представителями армянской общины Санкт-Петербурга и даст пресс-конференцию.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАрменияРоссияПашинян, Никол ВоваевичПМЭФ-2019
Зеленский рассказал, что предлагал Климкину остаться главой МИД Украины
Глава государства назвал его профессиональным дипломатом
Читать полностью