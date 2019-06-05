Аваков не намерен уходить в отставку в связи с убийством ребенка полицейскими

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не будет подавать в отставку в связи с гибелью по вине полицейских пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

"Я не напишу заявление об отставке, но мою отставку может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент или следующий", - сказал он в среду в эфире телеканала NewsOne.

Аваков также заявил, что и глава Национальной полиции Сергей Князев не должен уходить с должности. "Я не считаю, что он должен идти в отставку. Он хорошо работает и делает все, что в его силах", - добавил министр. Вместе с тем Аваков признал, что "несет персональную ответственность" за случившуюся трагедию.

В понедельник в киевской больнице скончался пятилетний мальчик Кирилл Тлявов, получивший 31 мая пулевое ранение в голову, когда гулял в собственном дворе в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области. По версии пресс-службы областной полиции, выстрел произвел полицейский, который в соседнем дворе "пристреливал ружье". Позднее виновник гибели ребенка и его знакомый - тоже полицейский - были задержаны в состоянии алкогольного опьянения, а затем арестованы судом на два месяца.

Депутаты Верховной рады уже инициировали в парламенте сбор подписей за отставку Авакова в связи с гибелью мальчика. Общественность также начала сбор подписей под электронной петицией к президенту Украины с требованием отставки Авакова.

Гибель ребенка по вине полицейских получила на Украине широкий резонанс. Накануне по всей стране прошли акции протеста, участники которых требовали отправить в отставку главу МВД, "покрывающего своих подчиненных". Акции прошли в Переяславе-Хмельницком, Киеве, Херсоне, Черновцах, Луцке, Ровно, Кропивницком, Тернополе, Виннице, Днепре, Львове, Житомире, Ужгороде, Николаеве. В родном городе мальчика в ходе митинга произошли столкновения с силовиками, которые применили в отношении активистов, бросавших в полицейских зажженные файеры, слезоточивый газ.