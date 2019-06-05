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Премьер Словакии пригласил Медведева посетить страну в годовщину освобождения от нацистов

Российский премьер-министр заявил, что Москва сделает все, чтобы быть представленной на этих мероприятиях в августе на высоком уровне

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что пригласил главу правительства РФ Дмитрия Медведева посетить республику в годовщину ее освобождения от нацистов.

"Я пригласил господина премьера, если ему позволит его рабочий график, посетить Словакию по случаю 75-й годовщины словацкого национального восстания, потому что при освобождении Словакии Красная Армия сыграла выдающуюся роль, - отметил он по итогам переговоров с Медведевым. - Словакия и словацкое общество никогда не забудут об этом подвиге".

Медведев, в свою очередь, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что пока не знает, как у него сложится график, но заверил, что Россия сделает все, чтобы быть представленной на этих мероприятиях в августе текущего года на высоком уровне.

Говоря о двусторонних отношениях, премьер Словакии отметил, что товарооборот его страны с РФ начал расти и постепенно возвращается к прежнему уровню. Ключевой сферой сотрудничества при этом он считает энергетику. "Хорошим известием для словацких граждан и фирм" он назвал слова Медведева о том, что Россия останется надежным поставщиком энергоресурсов. Пеллегрини поблагодарил коллегу за "эту четкую прагматичную позицию". Он также высоко оценил подписанный во время его визита в РФ контракт между корпорацией "ТВЭЛ" (входит в Росатом) и компанией "Словацкие электростанции" о поставке топлива на атомные электростанции Словакии в период с 2022 по 2030 годы.

Премьер Словакии заявил, что считает большой честью для себя возможность выступить на заседании открывающегося в Санкт-Петербурге экономического форума. Он также планирует встретиться там с президентом РФ Владимиром Путиным, генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и рядом других лидеров.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичСловакияРоссияПеллегрини, Петер
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