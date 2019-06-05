ДНР и ЛНР предложили немедленно начать прямой диалог с Киевом по снятию блокады Донбасса

МИНСК, 5 июня. /ТАСС/. На открывшейся в среду в Минске встрече контактной группы по урегулированию на востоке Украины представители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) выступили с инициативой немедленно начать прямой диалог с Киевом по решению насущных экономических проблем Донбасса. Об этом сообщила принимающая участие во встрече глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"На сегодняшнем заседании группы по экономическим вопросам мы ожидали от новых представителей Украины изменения риторики в пользу конструктивного подхода к переговорному процессу, - сказала она. - В связи с этим мы подняли вопрос о налаживании прямого диалога между двумя сторонами конфликта - республиками и Украиной - в рамках работы профильной группы по вопросам экономики".

"В частности, - продолжала она, - нами были предложены такие направления работы, как взаимное согласование действий по снятию украинской экономической блокады, согласование порядка взаимного пропуска промышленных и гуманитарных грузов, согласование порядка управления промышленными активами, распределения доходов и расходов от их деятельности, а также налаживание механизма выплат гражданам республик компенсации за ущерб, причиненный украинскими властями вследствие блокады, включая потерю рабочих мест, снижение заработной платы, задолженность по пенсиям и социальным выплатам".

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладало русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. Согласно данным ООН, в результате вооруженного конфликта погибли уже более 10 тыс. человек, свыше 20 тыс. получили ранения.

Одновременно была введена полная блокада региона, прерваны все экономические связи. Прекращены социальные выплаты жителям неподконтрольных территорий. На линии соприкосновения введена пограничная система пропуска.