Зеленский поднимет в Брюсселе вопрос санкций из-за выдачи жителям Донбасса паспортов РФ

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обсудит в Брюсселе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини и председателем Европейского совета Дональдом Туском вопрос применения "мер" против чиновников РФ в связи с выдачей российских паспортов жителям Донбасса. Об этом сказано в сообщении администрации украинского президента в Twitter.

"Во время встреч (с Могерини и Туском - прим. ТАСС) президент Зеленский обсудит планы относительно реформ и видения урегулирования ситуации в Донбассе, а также применение мер пресечения против чиновников РФ, виновных в паспортизации Донбасса", - сказано в сообщении.

В рамках своего первого официального зарубежного визита в Брюссель Зеленский уже встретился с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Кроме того, он был приглашен на ужин в посольство США с участием советника президента США Джареда Кушнера и министра энергетики Рика Перри.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке. Отмечалось, что это решение принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права.