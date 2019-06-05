Си Цзиньпин уверен, что отношения России и Китая выдержали испытание временем

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин уверен, что отношения России и Китая выдержали испытание меняющейся мировой обстановкой. Об этом он заявил, открывая переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Китайско-российские отношения выдержали испытания изменением обстановки в мире и внутри наших стран, шаг за шагом мы сумели вывести наши отношения на наиболее высокий за всю историю уровень", - подчеркнул китайский лидер, напомнив, что дипотношения двух стран были построены еще 70 лет назад.

"На фоне кардинальных перемен, которые мир не видел последние 100 лет, на нас возлагают большие надежды народы двух стран и международное сообщество", - заявил Си Цзиньпин. Он заметил, что в совершенствовании отношений Москвы и Пекина не существует никаких пределов. "Мы готовы вместе с вами рука об руку непрерывно увеличивать положительный эффект от наших отношений высокого уровня", - заверил лидер КНР.

Он заявил, что уверен в успешности своего государственного визита в РФ. "Спасибо за радушный прием", - сказал Си Цзиньпин, обращаясь к Путину.