Военный совет Судана пообещал провести честные выборы без участия бывшей правящей партии

КАИР, 5 июня. /ТАСС/. Переходный военный совет Судана обещает провести честные и свободные выборы в стране и не допустить к ним представителей бывшей правящей партии "Национальный конгресс" свергнутого президента Омара аль-Башира. Об этом, как передает телеканал Al-Hadath, заявил в среду замглавы совета Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти).

"Мы проведем свободные и честные выборы с участием всех партий, - отметил он. - "Национальный конгресс" ни в них, ни в каких других будущих выборах участвовать не будет".

Ранее в среду Хамидти уже сделал несколько заявлений, в одном из которых заверил, что военные "с самого начала встали на сторону революции" и "не стремятся к власти". Он также сообщил, что Военсовет издал серию указов, направленных на "установление фактов по последним событиям", имея в виду разгон силовиками на рассвете понедельника палаточного лагеря участников длящейся уже два месяца сидячей забастовки перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил страны в Хартуме.

Как сообщалось, во время силовой акции против манифестантов применялись палки и дубинки, а также слезоточивый газ и даже огнестрельное оружие. Погибли, по разным данным, от 35 человек до 60 человек.

Некоторое время назад Хамидти сообщил, что военсовет начал расследование произошедшего. По его словам, оно будет "независимым, срочным и прозрачным", а его результаты обнародуют в кратчайшие сроки. "Все, кто перешел черту, должны быть наказаны", - добавил он.

Призывы военных и демарш оппозиции

Комментируя действия силовиков против манифестантов, военные заявляли, что у них не было задачи разгонять стачку. В военсовете утверждали, что силовые структуры вели преследование преступников, которые укрывались в районе проведения протеста, а силы безопасности и военнослужащие даже не входили на саму площадь.

Вслед за этим армия заявила о готовности в течение 48 часов возобновить переговоры о будущем переходном периоде страны. Но оппозиция отказалась от переговоров, отметив, что больше не рассматривает военсовет "в качестве одной из сил революции" и назвав произошедшее "концом диалога". Добивающаяся от военных передачи власти в стране гражданским силам главная протестная сила альянс "За свободу и перемены" объявил о прекращении всех контактов с армией и начале всеобщей акции гражданского неповиновения.

Позднее глава военсовета Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил о том, что в течение девяти месяцев в стране пройдут всеобщие выборы, для организации которых будет сформировано переходное правительство, пообещав провести расследование гибели людей. Однако его предложения были отвернуты альянсом.

Уже в среду в своем обращении к нации по случаю наступления в Судане праздника розговенья Ид аль-Фитр (также известный как Ураза-байрам, Кочук-байрам или Шекер-байрам, знаменует собой завершение священного для мусульман месяца поста рамадан) аль-Бурхан вновь заявил о готовности к диалогу с оппозицией "без предварительных условий". "Мы протягиваем нашу руку для переговоров со всеми силами", - сказал он.