Партия Надежды Савченко решила идти на досрочные парламентские выборы

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в среду провела съезд своей партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" на площади Конституции у здания Верховной рады и заявила, что ее политическое объединение идет на досрочные парламентские выборы.

"21 июля (день голосования на выборах в Раду - прим.ТАСС) мы заходим в Верховную раду, мы становимся народными депутатами. Все, кто здесь присутствуют, идут по спискам этой партии и идут побеждать", - заявила Савченко.

По ее словам, главой избирательного штаба партии будет ее сестра Вера Савченко, а спикером останется Татьяна Проторченко. После этого она зачитала несколько фамилий кандидатов в депутаты по мажоритарным округам и по партийным спискам.

"Наша главная цель, которую мы будем реализовывать в Верховной раде, - изменение политической системы", - сказала Савченко.

На съезде присутствовали несколько десятков делегатов, за все решения они голосовали единогласно.

Савченко сейчас находится под следствием. Ее обвиняют в подготовке к теракту в сессионном зале парламента и в правительственном квартале. Верховная рада 22 марта 2018 года лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на арест, после чего ее взяли под стражу. Сроки ареста ей неоднократно продлевали. Однако в ночь на 16 апреля Броварский городской районный суд Киевской области освободил Савченко из-под стражи, так как установленный ранее срок ареста истек, а новый так и не был назначен.

На Украине 23 мая вступил в силу указ президента страны о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначении внеочередных парламентских выборов. С 24 мая в стране начался избирательный процесс. Внеочередные парламентские выборы пройдут по действующему избирательному законодательству, предусматривающему смешанную систему, где 225 депутатов избираются по пропорциональной системе и 225 - по мажоритарной.