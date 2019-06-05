Индия может оснастить свои новейшие эсминцы российскими многоцелевыми вертолетами

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июня. /ТАСС/. Индия может интегрировать российский легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т в состав оборудования новейших эсминцев и фрегатов Военно-морских сил (ВМС) страны. Об этом ТАСС в ходе 10-й международной выставки вооружений и военной техники ISDEF 2019, проходящей в Тель-Авиве (Израиль), сообщил представитель компании - разработчика боевых кораблей для ВМС Индии Mazagon Dock Shipbuilders Limited.

"В настоящее время Министерство обороны Индии рассматривает возможность приобретения новых многоцелевых вертолетов для ВМС, и Ка-226Т считается одним из наиболее перспективных вариантов, оптимально подходящим под требования ВМС Индии", - сообщил представитель компании.

По его словам, судоверфь готова интегрировать вертолет Ка-226Т в состав оборудования новейших эсминцев проекта 15В (P-15B) и фрегатов проекта 17А (P-17A), которые составляют основу флота дальней морской зоны ВМС Индии. "В случае выбора Ка-226Т работы по интеграции винтокрылой машины на фрегаты и эсминцы будут проведены в кратчайшие сроки благодаря компактным размерам этого вертолета", - сообщил собеседник агентства.

В настоящее время на вооружении ВМС Индии состоят семь эсминцев проекта 15B, еще четыре находятся на разной стадии строительства. ВМС также получили три фрегата проекта 17А, еще семь заложены и строятся. "Каждый из этих кораблей может оснащаться одним вертолетом Ка-226Т", - подчеркнул представитель Mazagon Dock Shipbuilders Limited.

Соглашение между РФ и Индией о сотрудничестве в области вертолетостроения было подписано в 2015 году. Согласно документу, "Вертолеты России" организуют поставки в Индию и локализацию производства в этой стране вертолета Ка-226Т и его модификаций в количестве 200 единиц, при этом не менее 140 из них будут произведены на мощностях совместного предприятия в Индии.

Ка-226Т обладает максимальной взлетной массой 3,6 т и способен перевозить до тонны полезной нагрузки. Вертолет оснащен современным комплексом авионики и специальной авариестойкой топливной системой. Машина может эксплуатироваться в разном климате при резких температурных перепадах, а также в условиях, когда существует вероятность обледенения.

ISDEF 2019

Юбилейная 10-я международная выставка вооружений и военной техники ISDEF 2019 проходит в Тель-Авиве в период с 3 по 6 июня.