Украинские СМИ сообщают о создании в Очакове еще одной базы ВМС

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Правительство Украины приняло решение о передислокации из Одессы в Очаков Николаевской области четырех кораблей, предположительно, на новую базу ВМС страны. Об этом сообщило в среду одесское издание "Думская".

"В Очаков перебазируют средний десантный корабль "Юрий Олефиренко", буксир "Корец", артиллерийские катера АКА-02 и "Ровно", - сказано в сообщении. Издание отмечает, ссылаясь на неофициальную информацию, что в Очакове создается четвертая база ВМС на Украине после Одессы, Николаева и Бердянска.

В 2018 году Украина взяла курс на наращивание сил в Азовском море. Так, в начале сентября Совет национальной безопасности и обороны по указу тогдашнего президента Петра Порошенко утвердил комплекс мер "по защите национальных интересов в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе". Тогда же стало известно о планах Украины по созданию в Бердянске военно-морской базы. В качестве первого шага туда из Одессы были направлены два корабля ВМС Украины - поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец". Затем туда же отправили два артиллерийских катера класса "Гюрза-М".

В ходе очередной попытки Киева перебросить в Азов дополнительные силы три корабля ВМС Украины нарушили правила прохода Керченского пролива. На законные требования погранслужбы ФСБ РФ остановиться они продолжали движение, вынудив применить оружие. Корабли были задержаны, а экипажи арестованы. По факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.