СМИ: ВВС ливийской армии нанесли удары в районе международного аэропорта Триполи

КАИР, 5 июня. /ТАСС/. Боевая авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара нанесла в среду серию ударов вблизи нефункционирующего уже несколько лет международного аэропорта Триполи. Об этом сообщает новостной портал Afrigatenews.

Целью налетов были позиции формирований заседающего в столице Правительства национального согласия (ПНС премьера Фаиза Сараджа). В частности, атакам с воздуха подвергся склад с боеприпасами и один из военных лагерей триполийских отрядов. О последствиях бомбардировок информации не поступало.

Со вторника вблизи контролируемой ЛНА воздушной гавани в южном пригороде Триполи идут ожесточенные бои. Они вспыхнули после предпринятого силами Сараджа попытки штурма аэропорта, которая, как утверждают в армейском командовании была отбита. В стычках также применяются артиллерийские орудия и крупнокалиберные пулеметы. Накануне удары по противнику наносила авиация ПНС.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на столицу с целью ликвидации окопавшихся там, по его словам, террористических группировок. В свою очередь премьер Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Позднее базирующиеся в Триполи вооруженные формирования объявили о начале кампании "Вулкан гнева" для противостояния штурмующим город силам Хафтара. Все это время на окраинах столицы не прекращаются позиционные бои. Противоборствующие стороны используют в них боевую авиацию, системы залпового огня и тяжелую артиллерию.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 3 июня, с начала стычек уже погибли 607 человек, в том числе 40 мирных жителей, почти 3,3 тыс. получили ранения.