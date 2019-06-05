ЕС продолжит предоставлять Украине финансовую помощь

БРЮССЕЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Евросоюз продолжит оказывать Украине поддержку, включая финансовую. Об этом заявил в среду глава Евросовета Дональд Туск на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится с визитом в Брюсселе.

"Евросоюз сохранит предоставление финансовой помощи Украине", - сказал он.

По словам Туска, на встрече с Зеленским он подтвердил намерение оказывать общую поддержку Украине и народу этой страны. "Я подтвердил поддержку ЕС Украине и украинскому народу, которые достигли огромного прогресса в проведении реформ. ЕС всегда будет привержен помощи Украине, потому что сильная Украина - в лучших интересах Евросоюза", - отметил он.

Глава Евросовета подчеркнул, что Брюссель готов продолжать работу с Киевом в рамках реализации соглашения об ассоциации ЕС - Украина. "Мы готовы продолжить работу по реализации соглашения об ассоциации, которое уже принесло много позитивных результатов в торговле и инвестициях для обеих сторон и еще принесет много пользы в будущем", - добавил Туск.

Он также сообщил, что обсудил с Зеленским предстоящий 8 июля саммит ЕС - Украина в Киеве. "Мы обсудили проведение следующего саммита. Он определит наши приоритеты на предстоящие годы", - сказал он.

В рамках своего первого официального зарубежного визита в Брюссель Зеленский уже встретился с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Кроме того, Зеленский был приглашен на ужин в посольство США с участием советника президента США Джареда Кушнера и министра энергетики Рика Перри.

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