Комитет врачей Судана заявляет о 100 погибших при разгоне лагеря в центре Хартума

КАИР, 5 июня. /ТАСС/. Число погибших в результате штурма палаточного лагеря в центре Хартума 3 июня достигло 100 человек. С таким заявлением выступил в среду комитет врачей, передает телеканал Al-Arabiya. По данным представителей комитета, который поддерживает суданскую оппозицию, число пострадавших превысило 300 человек. Ранее они сообщали о 60 убитых.

При этом официальных данных властей о точном числе погибших и пострадавших до сих пор не поступало. На многочисленных кадрах видеохроники из Хартума было видно, как полицейские били дубинками и палками людей. Но документальных подтверждений многочисленных жертв нет.

В понедельник управляющий Военный совет выступил с разъяснениями о том, что именно произошло в районе площади перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил Судана, где уже два месяца продолжается сидячая забастовка революционеров. По словам военных, силовики штурмовали не сам палаточный лагерь участников сидячей забастовки на площади - к протестующим, отмечают они, полиция даже не приближалась, а "зачищались нелегальные палатки разросшегося лагеря, вышедшего за пределы официальных границ площади и перекинувшиеся на улицу Нил, мешая движению автотранспорта".

"Операция силовиков проводилась на прилегающей к площади улице Нил, ведущей в район Колумбия, - пояснил официальный представитель совета Шамс ад-Дин Каббаши. - Это район, ставший рассадником преступности и коррупции, создает реальную безопасности граждан". Именно там, указали военные, в последние дни неоднократно вспыхивали беспорядки и случались перестрелки, поэтому и была проведена операция по его зачистке. "Мы сожалеем, что ситуация получила такое развитие", - отметил он.

Колумбия представляет собой стихийно возникший район рядом с Голубым Нилом всего в нескольких метрах от палаточного городка протестующих, и разделяет их улица Нил. Ни Военный совет, ни оппозиционный альянс "За свободу и перемены" Колумбию не контролируют. По имеющей информации, там нелегально продается алкоголь и наркотики. По словам активистов, вся территория Колумбии находится вне закона, по ночам там нередко слышны выстрелы.

После событий 3 июня суданская оппозиция отказалась от продолжения диалога с армией, которая, в свою очередь, заявила о готовности к переговорам с гражданскими силами страны без всяких условий.