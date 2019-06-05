Зеленский призвал ЕС усилить санкции в отношении России

"Я высказал благодарность за неизменную позицию ЕС по поддержке Украины и призвал к дальнейшей консолидации взаимных усилий и усилению санкционных мер, чтобы вернуть мир, - сказал Зеленский на совместной с Туском пресс-конференции в Брюсселе. - Мы также обсудили ситуацию с незаконно задержанными в РФ гражданами Украины, в том числе с 24 военными моряками, наши общие усилия в борьбе за их освобождение".

В рамках своего первого официального зарубежного визита в Брюссель Зеленский уже встретился с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Кроме того, Зеленский был приглашен на ужин в посольство США с участием советника президента США Джареда Кушнера и министра энергетики Рика Перри.

Противодействие "российской агрессии"

Зеленский, выступая на пресс-конференции в Брюсселе, в числе самых главных своих задач назвал борьбу "с агрессией России" и перезагрузку политической системы, включающую преодоление коррупции.

"Инициированные мной досрочные выборы в Верховную раду призваны ускорить процесс перезагрузки политической системы Украины, поэтому отдельным важным направлением нашей работы будет именно активизация борьбы с коррупцией, обеспечение эффективной работы антикоррупционных органов, - сказал Зеленский. - Среди своих ключевых приоритетных задач я также вижу противодействие российской агрессии".

На состоявшейся до этого встрече с Туском Зеленский также связал курс Украины в ЕС с противодействием "российскому авторитаризму". "Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", - процитировала Зеленского в Twitter администрация президента Украины.