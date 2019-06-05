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Кризис на Украине

СМИ: правительство Украины утвердило проекты увольнения 13 губернаторов

Шестеро из них сами подали заявления об отставке, сообщает "Страна.ua"

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Кабинет министров Украины одобрил проекты распоряжений президента страны об увольнении 13 глав областных администраций. Об этом в среду сообщило издание "Страна.ua".

"Кабмин утвердил представление на увольнение 13 глав областных государственных администраций - Львовской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской", - сказано в сообщении. Отмечается, что шесть из 13 губернаторов сами подали заявления о снятии их с должностей. Для увольнения указанных губернаторов требуется еще решение главы государства.

В конце апреля стало известно, что председатель Николаевской областной госадминистрации Алексей Савченко написал заявление о сложении своих полномочий. До этого на Украине были уволены сразу несколько глав обладминистраций по различным причинам.

Так, в апреле президент Петр Порошенко уволил Максима Степанова с должности главы Одесской области, назначив вместо него и.о. главы области Сергея Паращенко.

Увольнение Степанова сопровождалось скандалом: Порошенко вначале отстранял его от должности, однако губернатор не подчинился, заявив, что глава государства нарушил закон, поскольку правительство Украины не уполномочивало его на такие действия. В последующем кабмин Украины все же принял отставку Степанова, и затем Порошенко его уволил отдельным указом. Сам Степанов связал решение главы государства с результатами первого тура выборов в подконтрольном ему регионе, в котором Порошенко потерпел поражение.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКризис на Украине
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