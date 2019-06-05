Сенаторы США подготовили 22 резолюции против планов по продаже оружия арабским странам

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Сенаторы США от обеих партий подготовили 22 совместных резолюции с целью не допустить заключения сделок по продаже американского оружия арабским странам без их одобрения Конгрессом. Об этом сообщается в распространенном в среду пресс-релизе комитета по иностранным делам Сената Конгресса США.

24 мая госсекретарь США Майкл Помпео объявил о решении воспользоваться чрезвычайным правом и без одобрения законодателей завершить процесс заключения 22 соглашений по продаже вооружений Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии на общую сумму в $8,1 млрд для "сдерживания иранской агрессии".

Как отмечается в пресс-релизе, резолюции вносятся с целью "защитить роль Конгресса в одобрении продаж оружия иностранным государствам". "То, как администрация продвигается в этих сделках беспрецедентно и противоречит давней практике и сотрудничеству Конгресса с исполнительной ветвью власти", - сказано в сообщении.

Авторы резолюций - демократы Роберт Менендес, Крис Мерфи, Патрик Лихи и Джек Рид, а также республиканцы Линдси Грэм, Рэнд Пол и Тодд Янг.

"Усилия администрации Трампа по продаже американского оружия Саудовской Аравии и ОАЭ - это еще один пример обходного маневра в отношении Конгресса и пренебрежения правами человека. Сегодня мы идем на этот шаг, чтобы показать, что мы не будем бездействовать, позволяя президенту и госсекретарю дальше подрывать [процесс] пересмотра и контроля со стороны Конгресса в сфере продаж вооружений", - заявил Роберт Менендес, слова которого приводятся в сообщении. По мнению сенатора, в сложившейся ситуации госсекретарю стоит "немедленно представить сделки на рассмотрение Конгресса" и обсудить проблемы с конгрессменами.

Согласно закону, Минобороны США должно уведомлять Конгресс о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. У законодателей есть 30 дней, чтобы блокировать сделку, но это происходит крайне редко.