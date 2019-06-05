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Визит Си Цзиньпина в Россию

Си Цзиньпин: китайско-российские отношения достигли самого высокого уровня за 70 лет

Председатель КНР также отметил "глубокую личную дружбу" с президентом РФ Владимиром Путиным

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня за последние 70 лет. Об этом в среду заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Все мы считаем, что в результате развития за прошедшие 70 лет китайско-российские отношения уже достигли беспрецедентно высокого уровня, перед нами открываются новые возможности", - сказал он.

Председатель КНР подчеркнул, что Россия - самое посещаемое им государство. "Мы с президентом Путиным установили тесные рабочие контакты, а также глубокую личную дружбу", - отметил он.

Комментируя итоги нынешних переговоров, Си Цзиньпин сообщил, что нынешние переговоры с лидером РФ были "плодотворными" в "очень откровенной и дружественной атмосфере".

Китайский лидер находится в России с государственным визитом.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи ЦзиньпинВизит Си Цзиньпина в Россию
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