Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в плагиате

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь экс-президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко обвинил в плагиате нынешнего главу государства Владимира Зеленского.

"Банальный плагиат. Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии "Европейская Солидарность", - утверждает Цеголко в Facebook сравнивая цитату из выступлений Порошенко и Зеленского.

"Приятно, что Владимир прислушивается к Петру Порошенко", - отметил Цеголко и посоветовал Зеленскому "кроме корректора нанять и спичрайтера".

В Брюсселе Зеленский заявил, что "Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта". "Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", - сказал он. Точно такие же слова были сказаны на съезде Порошенко.