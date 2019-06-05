Контактная группа на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии блокады Донбасса

МИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Контактная группа по урегулированию на востоке Украины на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады в Донбассе. Об этом сообщил после очередной встречи в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Это предложение было сделано Леонидом Кучмой, и это, действительно, так, - сказал он. - Оно было поддержано и представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Этот вопрос будет вынесен на рассмотрение заседания экономической подгруппы в следующий раз".

По словам Сайдика, введение Киевом в марте 2017 года блокады Донбасса работало исключительно на разрыв отношений между сторонами конфликта. "Поэтому сейчас надо работать в противоположном направлении, - считает Сайдик. - Снятие блокады - это был бы большой прогресс".

Спецпредставитель главы ОБСЕ проинформировал также, что на сегодняшней встрече экономическая подгруппа сосредоточилась на рассмотрении вопросов водоснабжения в зоне конфликта.

Ранее полпред России в Контактной группе Борис Грызлов проинформировал, что экономической подгруппе уже "дано поручение обсудить вопрос восстановления экономических связей в случае принятия Киевом решения о снятии экономической блокады Донбасса". По его словам, в этом вопросе Донецк и Луганск предложили конкретные инициативы.

Прямой диалог

По словам главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, речь идет о необходимости начать прямой диалог с Киевом с целью выработки совместных действий по снятию украинской экономической блокады, а именно согласования "порядка взаимного пропуска промышленных и гуманитарных грузов, порядка управления промышленными активами, распределения доходов и расходов от их деятельности, а также налаживание механизма выплат гражданам республик компенсации за ущерб, причиненный украинскими властями вследствие блокады, включая потерю рабочих мест, снижение заработной платы, задолженность по пенсиям и социальным выплатам".

Перемирие и разведение сил

Сайдик также с удовлетворением сообщил, что стороны обсудили перспективы возобновления перемирия и разведения сил на линии соприкосновения в Донбассе.

"Подгруппа по безопасности обсуждала перспективы возобновления режима прекращения огня, стороны также высказали мнение о необходимости 10 июня начать разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской, - сообщил Сайдик. - Если это будет, то это будет настоящий прогресс".

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладало русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. Согласно данным ООН, в результате вооруженного конфликта погибли уже более 10 тыс. человек, свыше 20 тыс. получили ранения.

Одновременно была введена полная блокада региона, прерваны все экономические связи, прекращены социальные выплаты жителям неподконтрольных территорий. На линии соприкосновения введена пограничная система пропуска.