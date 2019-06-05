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Опрос: большинство американцев считает, что Трамп выиграет выборы 2020 года

Такого мнения придерживаются 54% опрошенных

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Большинство американцев считают, что Дональд Трамп победит на предстоящих в 2020 году президентских выборах. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на результаты опроса, проведенного независимой исследовательской службой SSRS.

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Согласно итогам опроса, 54% опрошенных предполагают, что Трамп победит на выборах 2020 года. 41% придерживается противоположного мнения, а 5% не заняли определенной позиции по этому вопросу. Как напомнила телекомпания, в декабре прошлого года 51% участников опроса заявлял, что Трамп проиграет предстоящие президентские выборы.

Опрос 1006 американцев проводился 28-31 мая по телефону на английском и испанском языках. 34% опрошенных назвали себя сторонниками Демократической партии, 27% - сторонниками республиканцев, 39% представились как независимые. Степень погрешности при опросе составила 3,8%.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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