Трамп выразил сомнение в правдивости сообщений о казни дипломата из КНДР

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в достоверности сообщений южнокорейской газеты The Chosun Ilbo о якобы имевшей место казни спецпредставителя Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля. Об этом американский лидер заявил, отвечая в среду на вопросы журналистов на встрече с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, которая состоялась в аэропорту Шаннон.

"Я не знаю, правдивы ли эти сообщения, потому что одного из людей из Северной Кореи, с которыми мы вели переговоры, мы хорошо знаем, он сильный человек, сильная личность. Они хотят сразу же обвинить [лидера КНДР] Ким Чен Ына и говорят, что он был убит, но это не так, он был в театре на днях. Так что он не был убит", - сказал он. "О других четырех людях я ничего не знаю", - добавил Трамп.

В конце мая южнокорейская газета The Chosun Ilbo сообщила, что Ким Ён Чхоль, главный ответственный за переговоры с США, был смещен со своего поста и отправлен на каторгу в одну из северных провинций страны. Более того, издание также утверждало, что после неудачного завершения ханойского саммита с США четыре дипломата КНДР, готовившие встречу на высшем уровне, а также спецпредставитель Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоль были казнены. Южнокорейская газета также сообщала, что младшая сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, занимающая пост первого заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи, якобы была помещена под домашний арест в наказание за неудачу на встрече с Трампом.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) вскоре после этого разместило публикации, сопровождаемые фотографиями, на которых были изображены на недавних публичных мероприятиях вместе с лидером КНДР его сестра Ким Ё Чжон и его помощник Ким Ён Чхоль.

Саммит лидеров КНДР и США состоялся в Ханое 27-28 февраля. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Дональд Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

Трамп прибыл в Ирландию по завершении трехдневного государственного визита в Великобританию. Из Ирландии президент США в четверг прибудет в Нормандию на торжества по случаю 75-й годовщины высадки союзников.