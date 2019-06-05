Трамп: лидер КНДР по-прежнему настроен на заключение сделки о денуклеаризации с США

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что лидер КНДР Ким Чен Ын по-прежнему настроен на заключение договоренности о денуклеаризации Корейского полуострова. Глава американской администрации подтвердил это, отвечая в среду на вопросы журналистов на встрече с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, которая состоялась в ирландском аэропорту Шаннон.

"Думаю, председатель [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ын] хотел бы заключить сделку. И я бы хотел заключить с ним сделку", - сказал Трамп. "С нетерпением жду встречи с ним в надлежащее время", - добавил глава Белого дома. В США видеозапись его выступления распространила телекомпания C-SPAN.

В Ирландию Трамп прибыл по завершении трехдневного государственного визита в Великобританию. Из Ирландии Трамп в четверг прибудет в Нормандию на торжества по случаю 75-й годовщины высадки союзников.

В 2018 году в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын провели первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был подписан совместный документ. Согласно нему, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Второй саммит КНДР и США состоялся в Ханое 27-28 февраля. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.