Могерини пообещала Зеленскому выделить дополнительную помощь региону Азовского моря

БРЮССЕЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини в ходе встречи с новым президентом Украины Владимиром Зеленским пообещала дополнительную помощь ЕС региону Азовского моря. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в среду в Брюсселе.

"Верховный представитель Могерини также подтвердила социально-экономическую поддержку ЕС региону Азовского моря, в рамках которой этим летом ожидаются дополнительные действия со стороны ЕС", - отмечается в документе.

В рамках первого официального зарубежного визита в Брюссель Зеленский также встретился с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Евросовета Дональдом Туском. Кроме того, Зеленский был приглашен на ужин в посольство США с участием старшего советника президента США Джареда Кушнера и министра энергетики Рика Перри.