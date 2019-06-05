Администрация президента Украины обвинила МИД страны в работе на экс-главу государства

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила МИД страны в работе на бывшего главу государства Петра Порошенко.

"Предварительно установлено, что работники МИД Украины готовили тезисы для брифинга Владимира Зеленского, параллельно продолжая работать на Петра Порошенко", - говорится в комментарии, опубликованном в среду на сайте главы государства в связи с обвинениями в использовании им цитат на брифинге в Брюсселе из выступления Порошенко.

В этой связи, сообщили в пресс-службе, заместитель главы администрации президента Украины по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование относительно идентичности определенных фрагментов выступления Зеленского на совместном брифинге с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и выступления Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность".

По данным администрации Зеленского, содержание и повестку дня переговоров Зеленского с руководителями ЕС и НАТО формировали работники администрации президента. "Поэтому представители предыдущей власти не имели влияния на вопросы, которые Зеленский обсуждал с европейскими партнерами и друзьями Украины", - отмечается в комментарии.

В случае подтверждения частного сотрудничества госслужащих МИД с Порошенко будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы, заверили в пресс-службе. "Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных работников МИД и сознательную провокацию со стороны команды Порошенко", - добавили в администрации.

Ранее в среду пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко обвинил Зеленского в плагиате. "Банальный плагиат. Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Порошенко на съезде партии "Европейская Солидарность", - написал Цеголко в "Фейсбуке" сравнивая цитату из выступлений Порошенко и Зеленского. "Приятно, что Владимир прислушивается к Петру Порошенко", - отметил Цеголко и посоветовал Зеленскому "кроме корректора нанять и спичрайтера".

В Брюсселе Зеленский заявил, что "Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта". "Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", - сказал он. Точно такие же слова были сказаны Порошенко на съезде.