Трамп: США не будут вести дела с Мексикой, если она не остановит поток мигрантов

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Мексика должна остановить поток мигрантов в США, в противном случае Вашингтон не будет вести с ней дела и заключать соглашение по торговым пошлинам. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая в среду на вопросы журналистов на встрече с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, которая состоялась в ирландском аэропорту Шаннон.

"Наркотики, которые попадают к нам, люди, которых никто не регистрирует, которые приезжают миллионами, - Мексика может это остановить, они обязаны это остановить. В противном случае мы просто не сможем вести с ними дела. Это очень просто. И я думаю, что они остановят это. Я думаю, что они хотят заключить соглашение, и они отправили своих самых высокопоставленных людей, чтобы попытаться это сделать", - сказал он. В США видеозапись выступления Трампа распространила телекомпания C-SPAN.

В среду в Вашингтоне начинаются переговоры представителей США и Мексики о пошлинах. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард встретится с вице-президентом США Майклом Пенсом и госсекретарем Майклом Помпео.

Трамп 30 мая объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Спустя день он заявил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны. Эбрард отметил, что его страна не несет ответственность за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран, равно как и за рост потребления наркотиков в США.