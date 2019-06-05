Визит Зеленского в Брюссель. Новый президент Украины удивил собеседников стилем общения

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Первый зарубежный визит в качестве президента Украины Владимир Зеленский совершил в Брюссель. За два дня он встретился с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Евросовета Дональдом Туском. Кроме того, украинский президент принял участие в ужине в посольстве США с участием старшего советника американского президента Джареда Кушнера и министра энергетики Рика Перри, а также провел неформальную встречу с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.
При этом новый украинский лидер сделал много всякого рода заявлений, порой немного эмоциональных, удивив собеседников стилем общения и дав повод к активным комментариям на самой Украине. Но начал он международное выступление довольно традиционно для украинских политиков последних пяти лет.
От традиций не отступил
Появившись на брифинге после переговоров с Столтенбергом, Зеленский заявил, что остается приверженным курсу предыдущей администрации на вступление Украины в ЕС и НАТО, поблагодарив альянс и его отдельных членов за "политическую и военную поддержку".
- Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению минских договоренностей
- НАТО и Украина в июле проведут дополнительные учения в Черном море
- Зеленский в Брюсселе назвал приоритетной задачей "противодействие российской агрессии"
- Могерини пообещала Зеленскому выделить дополнительную помощь региону Азовского моря
По словам Зеленского, "российская агрессия остается вызовом для Украины", а потому сотрудничество с НАТО надо развивать на всех уровнях - глав государств, правительств и министерств обороны, чтобы провести реформы, которые позволят привести страну к стандартам альянса.
О готовности к выполнению минских соглашений Зеленский также заявил, как это делал, впрочем, и его предшественник Петр Порошенко. "Но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле", - оговорился украинский президент.
Журналистам также сообщили, что Североатлантический альянс и Украина в июле проведут дополнительные совместные учения в Черном море, а еще НАТО выделит Киеву €40 млн на реформы в сфере безопасности и обороны.
Традиционной оказалась позиция нового президента и в отношении строительства трубопровода "Северный поток - 2". По итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой Зеленский сообщил, что на ней было выработано "общее понимание угрозы", которую несет этот российский проект. "Вместе боремся за то, чтобы ЕС оставался единым и солидарным с Украиной в ее борьбе", - добавил он.
На встрече с Туском Зеленский опять же традиционно для его предшественника говорил о необходимости усилить санкции ЕС против России. "Я высказал благодарность за неизменную позицию ЕС по поддержке Украины и призвал к дальнейшей консолидации взаимных усилий и усилению санкционных мер, чтобы вернуть мир, - заявил Зеленский. - Мы также обсудили ситуацию с незаконно задержанными в РФ гражданами Украины, в том числе с 24 военными моряками, наши общие усилия в борьбе за их освобождение".
К теме минских соглашений Зеленский вернулся только на встрече с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. Но и на ней речь шла об "усилении совместного давления на РФ с целью освобождения украинских моряков и всех политических заключенных". Именно так были сформулированы задачи переговоров в сообщении, опубликованном на сайте главы украинского государства. "Также стороны обсудили дальнейшие шаги в контексте выполнения Минских договоренностей и поддержки украинских граждан, проживающих на временно оккупированной Россией территории Украины", - говорилось в сообщении.
Кроме того, Зеленский в Брюсселе рассказывал о планах по активизации реформ на Украине и борьбе с коррупцией, продолжении сотрудничества с Евросоюзом, в том числе в финансовой сфере. По итогам консультаций было объявлено о предстоящем 8 июля в Киеве очередном саммите ЕС - Украина.
После встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе Зеленский сообщил, что хотел бы посетить эту страну. "Да, он очень хороший человек. Мы обменялись телефонными номерами, обсудили наши отношения, поговорили о Грузии и Украине. Грузия - очень хорошая страна. Я один раз бывал в Грузии", - сказал Зеленский и добавил, что не прочь побывать там еще раз.
"Нас обманули"
Одним из первых, кому не пришлись по душе заявления Зеленского в Брюсселе, стал сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович. "Народ, нас обманули слуги", - написал он в Facebook, намекая на название партии президента "Слуга народа".
Зеленский в Брюсселе, по его словам, показал себя типичным "Порошенко", заявляя, что путь Украины лежит в НАТО, что страна будет соблюдать незаконно закрепленную в Конституции норму о внешнеполитическом векторе, об учениях НАТО в Черном море, о том, что "Россия - агрессор, которому надо противодействовать". "Пять лет нас кормили этой чепухой, и вот опять", - посетовал Рабинович. Такая "бездумная политика приведет Зеленского к такому же тупику, в каком оказался Порошенко", - подытожил он.
Не столь категоричен в оценке визита основатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко, который оценил первую поездку Зеленского в Европу скорее как "техническую". "Это было знакомство и презентация. Я не ожидал от него каких-то прорывов по тем направлениям, которые волнуют граждан Украины. Прежде всего, они должны быть направлены на решение такого крайне важного вопроса, как завершение войны на востоке Украины, а также на пересмотр условий сотрудничества с МВФ", - сказал он журналистам.
В то же время Бойко осудил заявления Зеленского. "Копирование внешнеполитического курса предыдущей власти не даст никаких результатов. Надеюсь, что дальнейшие визиты президента будут более продуктивными", - отметил он.
Визит Зеленского в Брюссель был не деловой, а протокольный. На это обращает внимание политолог Павел Рудяков. "Для Украины ничего не поменяется, - отметил эксперт. - Эта поездка была нужна для подтверждения Украиной западного вектора. Это подтверждено заявлениями и декларациями. Зеленский продолжил курс Порошенко. Однако перспектива членства Украины в ЕС и НАТО, как не признавалась, так и не признается". Рудяков считает, что Зеленский "должен подумать, как вывести Украину из тупика, в котором она оказалась, а не произносить показательные реплики в адрес Москвы по поводу ее агрессии".
С экспертом согласна депутат Верховной рады Надежда Савченко, заявившая, что у Зеленского в Брюсселе были формальные дипломатические встречи, которые никак не повлияют на конфликт в Донбассе, а визит в целом не принесет никаких результатов. По словам депутата, подобные дежурные заявления можно было слышать и от Порошенко, ни одно из них не реализуется.
На то, что не стоит переоценивать значение первых визитов Зеленского, обратил внимание бывший высокопоставленный украинский дипломат Василий Филипчук. "Мало судить по заявлениям, теперь нужно смотреть на последующие действия нового президента", - написал он в Facebook, напомнив, что в свое время президент Украины Виктор Ющенко первый визит совершил в Москву, а Виктор Янукович - в Брюссель. "Но это никак не помогло Ющенко в отношениях с Россией, а Януковичу - с ЕС", - заметил он. "Важно, не куда летит глава государства, а что он там говорит, а еще более важно, что он будет делать дома после возвращения. Украина имеет дурную славу страны, где политики часто говорят одно, думают другое, а делают что-то третье", - добавил Филипчук.
Обмен любезностями
Большое внимание на Украине привлекли даже не сами заявления Зеленского, а его манера общаться, а также его оценки своих высокопоставленных собеседников, которыми он легко делился с журналистами. Здесь он явно пошел против протокола. Так, президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера Зеленский назвал "классным мужиком". При чем эти слова прозвучали в интервью телеканалу "1+1", которое он давал во время занятий на велотренажере.
"Очень классная у нас была встреча. Я не знаю, можно ли так говорить или это не дипломатично, но хороший, теплый, нормальный дядька, очень умный человек, классный мужик. Он мне сказал, что Украина всегда может рассчитывать на его личную поддержку", - поделился Зеленский своими впечатлениями.
Юнкер, разумеется, был сдержаннее в оценках. Еще перед началом переговоров журналисты его спросили, что он думает по поводу Порошенко. На это глава Еврокомиссии ответил, что теперь у него есть "новый друг - Зеленский".
Присутствовавший при этом сам президент Украины не смог сдержаться: "Я лучше". "Новый лучше старого", - поддел Зеленский своего предшественника на посту главы государства.