Визит Зеленского в Брюссель. Новый президент Украины удивил собеседников стилем общения

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Первый зарубежный визит в качестве президента Украины Владимир Зеленский совершил в Брюссель. За два дня он встретился с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Евросовета Дональдом Туском. Кроме того, украинский президент принял участие в ужине в посольстве США с участием старшего советника американского президента Джареда Кушнера и министра энергетики Рика Перри, а также провел неформальную встречу с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе. При этом новый украинский лидер сделал много всякого рода заявлений, порой немного эмоциональных, удивив собеседников стилем общения и дав повод к активным комментариям на самой Украине. Но начал он международное выступление довольно традиционно для украинских политиков последних пяти лет. От традиций не отступил Появившись на брифинге после переговоров с Столтенбергом, Зеленский заявил, что остается приверженным курсу предыдущей администрации на вступление Украины в ЕС и НАТО, поблагодарив альянс и его отдельных членов за "политическую и военную поддержку".

По словам Зеленского, "российская агрессия остается вызовом для Украины", а потому сотрудничество с НАТО надо развивать на всех уровнях - глав государств, правительств и министерств обороны, чтобы провести реформы, которые позволят привести страну к стандартам альянса. О готовности к выполнению минских соглашений Зеленский также заявил, как это делал, впрочем, и его предшественник Петр Порошенко. "Но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле", - оговорился украинский президент. Журналистам также сообщили, что Североатлантический альянс и Украина в июле проведут дополнительные совместные учения в Черном море, а еще НАТО выделит Киеву €40 млн на реформы в сфере безопасности и обороны. Традиционной оказалась позиция нового президента и в отношении строительства трубопровода "Северный поток - 2". По итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой Зеленский сообщил, что на ней было выработано "общее понимание угрозы", которую несет этот российский проект. "Вместе боремся за то, чтобы ЕС оставался единым и солидарным с Украиной в ее борьбе", - добавил он. На встрече с Туском Зеленский опять же традиционно для его предшественника говорил о необходимости усилить санкции ЕС против России. "Я высказал благодарность за неизменную позицию ЕС по поддержке Украины и призвал к дальнейшей консолидации взаимных усилий и усилению санкционных мер, чтобы вернуть мир, - заявил Зеленский. - Мы также обсудили ситуацию с незаконно задержанными в РФ гражданами Украины, в том числе с 24 военными моряками, наши общие усилия в борьбе за их освобождение". К теме минских соглашений Зеленский вернулся только на встрече с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. Но и на ней речь шла об "усилении совместного давления на РФ с целью освобождения украинских моряков и всех политических заключенных". Именно так были сформулированы задачи переговоров в сообщении, опубликованном на сайте главы украинского государства. "Также стороны обсудили дальнейшие шаги в контексте выполнения Минских договоренностей и поддержки украинских граждан, проживающих на временно оккупированной Россией территории Украины", - говорилось в сообщении. Кроме того, Зеленский в Брюсселе рассказывал о планах по активизации реформ на Украине и борьбе с коррупцией, продолжении сотрудничества с Евросоюзом, в том числе в финансовой сфере. По итогам консультаций было объявлено о предстоящем 8 июля в Киеве очередном саммите ЕС - Украина. После встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе Зеленский сообщил, что хотел бы посетить эту страну. "Да, он очень хороший человек. Мы обменялись телефонными номерами, обсудили наши отношения, поговорили о Грузии и Украине. Грузия - очень хорошая страна. Я один раз бывал в Грузии", - сказал Зеленский и добавил, что не прочь побывать там еще раз. "Нас обманули" Одним из первых, кому не пришлись по душе заявления Зеленского в Брюсселе, стал сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович. "Народ, нас обманули слуги", - написал он в Facebook, намекая на название партии президента "Слуга народа".